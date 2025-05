Új kötelező kellék jön az autókban – ha nincs, jöhet a büntetés! (VIDEÓ)

Spanyolországban 2026. január 1-jétől új szabály lép életbe: a többsávos utakon és autópályákon lerobbant járműveknél kötelező lesz a V16 vészvillogó használata. Ez a modern eszköz a klasszikus elakadásjelző háromszöget váltja fel – és sokkal több mint egy egyszerű figyelmeztető fény, írja a delmagyar.hu.

Lecserélik a legendás háromszöget? A V16-ot vezetik be több országban.

Mi is az a V16 vészvillogó?

A V16 egy kompakt, mágneses talppal rendelkező fényjelző eszköz, amely narancssárga, villogó fénnyel hívja fel a figyelmet a meghibásodott járműre. A fény akár egy kilométerről is látható. Egyes modellek GPS-szel és Bluetooth-szal is fel vannak szerelve, így automatikusan jelezni tudják a jármű helyzetét a segélyszolgálatoknak.

Miért van szükség a cserére?

A hagyományos háromszög kihelyezése sokszor veszélyes – a vezetőnek akár 50–100 métert is sétálnia kell a forgalmas úttesten, hogy megfelelő távolságra helyezze el azt. Ez főleg autópályákon és rossz látási viszonyok között lehet életveszélyes. A V16 viszont egyszerűen feltehető a jármű tetejére, így nem kell kiszállni, ezáltal csökkentve a balesetveszélyt.

A háromszög még kötelező – egyelőre

A magyar KRESZ továbbra is előírja a háromszög kötelező jelenlétét a személyautókban – motorkerékpárok esetében viszont nem kötelező. A Police.hu weboldalán részletes leírás található arról, milyen eszközöket kell kötelezően tartani a járműben, valamint azok helyes használatáról is.

Motorkerékpárosoknak is ajánlott

Bár a jogszabály nem írja elő számukra a háromszöget, a V16 vészvillogó a motorosoknak is előnyös lehet. A kétkerekűek különösen nehezen észlelhetők éjszaka vagy rossz időben. A V16 használata megnöveli a láthatóságot és csökkenti a baleset kockázatát – még akkor is, ha egy motort könnyebb is félretolni, mint egy autót.

Hol kötelező már?

Spanyolország vezeti be elsőként kötelező jelleggel, de más országok – például Franciaország és Németország – is vizsgálják a bevezetés lehetőségét.