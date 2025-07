Döbbenetes 2 órája

Szinte minden napra jut egy baleset Baranyában

Több súlyos és könnyebb baleset is történt Baranya vármegyében a mögöttünk hagyott héten, köztük volt olyan is, amelyhez mentőhelikoptert is riasztani kellett. A baleset-sorozat jól mutatja, mennyire fontos lenne az óvatosság és az útviszonyokhoz alkalmazkodó vezetés.

Az elmúlt hét eseményeit áttekintve kijelenthető: sok közlekedési incidens történt Baranyában. A július 20–26. közötti időszakban összesen legalább tíz különböző helyszínen történt kisebb-nagyobb közúti baleset, köztük több súlyos sérüléssel járó is, illetve egy olyan rendőrségi üldözés is zajlott Pécsett, amely akciófilmbe illő jeleneteket produkált. Sajnos ezen a héten is rengeteg baleset történt. Fotó: Kovács Liliána A hét egyik leglátványosabb eseménye kétségtelenül az volt, amikor július 20-án egy fehér Fiat Punto menekült a rendőrök elől a baranyai megyeszékhelyen. A sofőr nem tett eleget a rendőri megállítási jelzésnek, és a Maléter Pál úton, valamint Postavölgy térségében is látták a nagy sebességgel száguldó járművet. Az elkövetőt egyelőre nem sikerült azonosítani, mivel sikeresen meglépett az üldözők elől. Másnap, július 21-én, már több balesetről is érkezett hír. A 6-os úton, a pécsi Zsolnay Vilmos utcánál két autó ütközött össze, egy ember könnyebben megsérült. Ugyanezen a napon Mohácson egy idős hölgyet gázoltak el a piac közelében. A baleset súlyosságát mutatja, hogy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre; az asszony kerékpárját tolva kelt át az úton, amikor elütötték. Szintén július 21-én Orfű külterületén letért az útról és árokba hajtott egy autó a 6608-as úton. A jármű utasai szerencsésen megúszták a balesetet, nem volt szükség kórházi ellátásra. Július 22-én a 6-os főút pécsváradi szakaszán két autó és egy tréler karambolozott, amelyben két ember sérült meg könnyebben. Július 24-én újabb eseménydús nap volt. Kacsóta külterületén egy motoros szenvedett balesetet: nem ütközött másik járművel, hanem elvesztette uralmát a motorja fölött, és elesett. Ugyanezen a napon Mindszentgodisa és Oroszló között egy autó oldalára borult, ketten beszorultak, egyikük súlyosan megsérült, a másik sértetlenül úszta meg a balesetet. A hétvégére is maradt bőven baleset A hét második felében sem csökkent a balesetek száma. Július 25-én az M60-as autópályán, Szemely közelében egy Renault gépkocsi a szalagkorlátnak ütközött, majd a tetejére borult. A sofőrt – egy 60 év körüli férfit – könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Másnap, július 26-án a Fejér megyei Ercsi közelében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán karambolozott egy személyautó és egy kishaszongépjármű, a mentőhelikopter ezúttal is a helyszínre érkezett, igaz nem kellett azt bevetni. Egy 50 év körüli nőt fejsérüléssel, stabil állapotban vittek kórházba.

Július 26-án még két baranyai baleset borzolta a kedélyeket: Siklós és Vokány között egy személyautó borult az oldalára, míg Kozármisleny közelében egy autó fának csapódott, majd az árokba borult. Mindkét esetben könnyebb sérüléseket szenvedtek a sofőrök. Összességében elmondható, hogy a nyári hónapok és az időjárási frontok hatására különösen megugrott a balesetek száma a vármegyében. Az érintett napokon többször kellett mentőhelikoptert is bevetni, és számos alkalommal volt szükség a tűzoltók műszaki mentésére. A rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem ismételten felhívja a figyelmet a fokozott óvatosságra, hiszen a balesetek jelentős része elkerülhető lenne figyelmes és felelős vezetéssel.

