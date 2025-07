Életmentő akció a forróságban: hősiesen segítettek a pécsi mentősök

A vasárnap közétett poszt szerint a mentősök épp állomáshelyük felé tartottak a nagy melegben, amikor az út szélén, a forró aszfalton egy kimerült kutyára lettek figyelmesek. Az állat az autók elől próbált menekülni. A mentők azonnal félreálltak, és a kutya segítségére siettek. A kezdeti bizalmatlanság ellenére az eb hamar megbarátkozott velük, majd árnyékos helyre vitték és friss vízzel kínálták.

Mentők segítettek egy bajba jutott kutyán Pécsen – rendőrök vitték haza a rémült ebet Fotó: Országos Mentőszolgálat

A kutyamentésre egy arra járó fiatal is felfigyelt, ő is megállt segíteni. Hamarosan a rendőrség is megérkezett, és átvették az állat gondozását. A chip kiolvasása után kiderült, hogy a kutya nem járt messze az otthonától: a közelből szökött el, gazdái pedig nagy erőkkel keresték. A rendőrök végül hazaszállították a négylábút, akit hatalmas örömmel fogadott a családja.