Megrázó jelenetek: rátérdelt 2 éves gyermekére egy baranyai édesanya (VIDEÓ)

Sokkoló esetről számolt be a TV2 Tények című műsora, amelyben egy Baranya vármegyében történt gyermekbántalmazásról készült videót mutattak be. A Tények stábja megszólaltatta a gyermekét hajánál fogva rángató, majd a picire rátérdelő édesanyát is, aki tagadja, hogy bántalmazta volna a kislányt.

Forrás: Tények

Gyermekbántalmazás Baranya vármegyében: a nevelőapa tett feljelentést

Kiderült, hogy a feltételezett gyermekbántalmazást a nevelőapa rögzítette, majd ő tett feljelentést a rendőrségen a nő ellen, aki egyébként most az ő gyerekével terhes, de időközben szakítottak. A férfi elmondása szerint azért fordult a hatóságokhoz, mert attól fél, hogy az ő születendő gyermekével is hasonlóan agresszívan bánik majd volt párja.

Rátérdelt a gyermekére, de nem a bántalmazás volt a célja

A felvételen látható, hogy az anya próbálja összekötni a kislány haját, aki zokogva próbál ellenállni a folyamatnak. A Tényeknek megszólalt az édesanya is, aki megrendülve nyilatkozott a történtekről.

Elárulta, retteg, mert halálos fenyegetéseket kapott − ezek közül többet videós formátumban meg is mutatott a TV2-nek, elmondása szerint soha nem bántalmazná gyermekeit és szerinte a felvételen is jól látható, hogy egyáltalán nem arról van szó, amivel megvádolták.

A rendőrségi eljárást elindító nevelőapa nem szeretné, ha Tímeát meghurcolnák vagy letartóztatnák, de szerinte elmeorvosi segítségre lenne szüksége, mert indulatkezelési gondjai vannak. Naponta többször is hívogatja a bajai és a pécsi kórházat, mivel tudja, hogy volt párja úgysem szólna neki, ha beindulna a szülés.

A bántalmazott gyermeket vér szerinti édesapja szeretné magához venni, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.