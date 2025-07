Hajnali rémálom Baranyában: hatalmas területen gyulladt ki a tarló

Körülbelül negyvenhektáros területen gyulladt meg a tarló széle hétfőn hajnalban Monyoród és Liptód között. A helyszínre a mohácsi, véméndi, villányi és pécsi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, vízsugárral és kéziszerszámokkal körbevették a tüzet, amelyet 6 óra után pár perccel sikerült is eloltani. Az oltást munkagép is segítette.

Pár napja Gerényesen égett a tarló.

Forrás: Kovács Liliána

Pár napja is égett a tarló

Az elmúlt pár napban nem ez az első tarlótűz Baranya vármegyében, július 13-án Gerényes külterületén csaptak fel a lángok, ám szerencsére azt is sikerült megfékeznie a katasztrófavédelem munkatársainak. Másnap aztán ismét tűz pusztított egy tarlós területen, Siklósbodony határában.