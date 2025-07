Figyelmeztet a rendőrség: könnyen átvernek minket lopott kerékpárokkal!

Fontos tudni, hogy a kerékpárokat több módon is be lehet azonosítani: elsősorban a gyári vázszám alapján. Ha ezt eltávolították vagy lecsiszolták, az önmagában gyanúra adhat okot, és érdemes azonnal bejelentést tenni. A Bikesafe rendszerben a tulajdonosok saját maguk is regisztrálhatják kerékpárjukat, így később könnyebben visszakövethető az eredetük. A rendőrség azt is hozzátette: a bűnmegelőzési előadók rendszeresen tartanak tájékoztató napokat, ahol segítenek az érdeklődőknek a regisztrációban és a megelőzésben is.