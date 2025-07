Nagy a baj Orfű mellett: mentőhelikopter érkezett a sérülthöz

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a motoros egy személyautóval ütközött össze. Úgy tudjuk, az elsődleges információk szerint a motor vezetője súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesetben további két másik személyautó is érintett. A pécsi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak, valamint mentőhelikopter is érkezik a helyszínre – közölték.