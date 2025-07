Nyomoznak a Szigetváron elhunyt csecsemő ügyében

A bama.hu korábban beszámolt arról, hogy az egész országot megdöbbentette a 2025. február 13-án történt tragédia. A szigetvári posta kétségbeesett küzdelem színtere volt, hiszen egy csecsemő életéért harcoltak. A kisfiú csupán négy hónapos volt, akinek életét a mentők nagy erőkkel próbálták megmenteni, sajnos eredménytelenül.

A szigetvári posta volt a február 13-án bekövetkezett csecsemőtragédia helyszíne.

Forrás: MW

Akkor a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében a Szigetvári Rendőrkapitányság vizsgálta és feltételezések szerint bölcsőhalál következett be. A haláleset napján – és még utána is – több üzenetben is felkeresték szerkesztőségünket aggódó olvasók. Közülük néhányan megdöbbentő dolgokat állítottak, sokkoló részletekről tájékoztattak. Ezeket megerősítette a Tények riportja is. Ők arról számoltak be, hogy az érintett család Pettend településen él, szerény anyagi körülmények között.