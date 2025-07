Lángokban a vármegye: egy hét alatt több tucat tűzeset történt Baranyában

Szinte nem telt el úgy nap, hogy ne kellett volna beavatkozniuk a vármegye hivatásos tűzoltóinak. Július második felében kiemelkedően sok bejelentés érkezett tűzesetekről, amelyek főként szabadtéri területeket, tarlókat és aljnövényzetet érintettek. A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint ezek az esetek – bár szerencsére személyi sérüléssel nem jártak – komoly erőforrásokat kötöttek le, és több hektárnyi növényzet pusztult el.

Rengeteg a tűzeset Baranyában. Fotó: Kovács Liliána

Mezőgazdasági területek és autók égtek

A legsúlyosabb esetek között tartják számon a Monyoród és Liptód közötti tarlótüzet, amely július 21-én hajnalban mintegy negyven hektáros területet érintett. Az oltáshoz több településről – Mohácsról, Véméndről, Villányból és Pécsről – is vezényeltek egységeket, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével, valamint munkagépek támogatásával sikeresen körülhatárolták, majd eloltották a lángokat. Mindössze pár nappal korábban, július 13-án Gerényes, majd 14-én Siklósbodony külterületén is hasonló tűzesetek történtek, és újabb tarlótűz keletkezett július 26-án Alsószentmárton határában, ahol két és fél hektárnyi terület égett le.

A tűzesetek nem csupán mezőgazdasági területeket, de lakott térségekhez közeli részeket is érintettek. Július 24-én Kővágótöttös külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy két hektárnyi tarló mellett egy ötven-hatvan méter széles sávban az erdő aljnövényzete is meggyulladt. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően a tüzet sikerült megfékezni, ám a kockázat egyértelműen érzékelhető: az ilyen jellegű tüzek akár lakóépületeket is veszélyeztethetnek.

A városokban sem volt nyugalom: Pécsen egy autó motortere gyulladt ki menet közben a Boros István utcában, de szerencsére senki sem sérült meg. A jármű azonban súlyosan megrongálódott. Ugyanezen a napon, július 23-án István-aknán kétszer is be kellett avatkozni, mert kigyulladt az aljnövényzet. Komlón, a Bocskai utcában pedig egy elhagyott telek száraz füve kapott lángra – a tulajdonos távollétében a tűzoltók kénytelenek voltak átmászni a kerítésen, hogy megfékezzék a tüzet.

Figyeljünk oda, könnyen okozhatunk tűzesetet! Mi okozhatja ezeket a hirtelen kialakuló tüzeket? A kérdésre Horváth Nikolett Csilla, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője adott választ. Mint elmondta, egy eldobott cigarettacsikk vagy akár egy üvegdarab is kiválthat tüzet, de a földeken dolgozó mezőgazdasági gépek is szikrát pattinthatnak ki. Azt is hozzátette, hogy a szabadtéri tüzeknél utólag sokszor lehetetlen pontosan megállapítani a keletkezés okát, ám a megelőzés érdekében kulcsfontosságú a lakosság óvatossága. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a tűzgyújtási tilalom betartására, ne hagyjanak éghető anyagokat a napsütötte szabadban, és ne dobjanak el égő cigarettát. A következő napokban a rendkívüli meleg és a szárazság miatt ugyanis még a kisebb figyelmetlenség is súlyos károkat okozhat.