Öt családi házra terjedt át a tűz – négy életet is megmentettek

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az egyik tűzeset során egy tető is beomlott: egy családi házhoz épített melléképület égett teljes terjedelmében szerda délelőtt Pettenden, a Kossuth Lajos utcában. A tűz a lakóházra nem, azonban a melléképület környezetére átterjedt, illetve annak teteje is beomlott. Az esethez Sásdról, Barcsról és Pécsről is riasztottak egységeket, a tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, illetve négy kölyökkutyát is megmentettek. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Tűzesetekből nem volt hiány a szerdai nap során.

Forrás: Katasztrófavédelem

Nem ez volt az egyetlen tűzeset szerdán

Sajnos volt dolga ezen kívül is a katasztrófavédelemnek, tűzeset rázta meg a szomszédos vármegyét is – az oltásban a baranyai lánglovagok is közreműködtek. Növényi hulladék égetése miatt terjedt el a tűz és égett le csaknem három hektárnyi terület szerda kora délután a Somogy vármegyei Szentborbáson. Bár az égetés engedélyezve volt, a tulajdonos nem tudta megfékezni a tüzet, így az öt családi ház udvarára és egy üres telekre is átterjedt. Szerencsére az ingatlanokban nem keletkezett kár és személyi sérülés sem történt. A lángokat a szigetvári és barcsi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kézi szerszámokkal eloltották.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hangsúlyozza, vármegyénkben továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom.