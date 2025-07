Tűzvész sújtja Baranyát − újra életbe lépett a tűzgyújtási tilalom

Texas hatalmas jégeső, Oroszország földrengés, Baranya pedig több hektáron pusztító tűzvészek miatt került be a sajtóba az elmúlt pár napban. Hétfőtől újra országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe hazánkban, adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Tűzgyújtási tilalom és hőségriadó lépett életbe hazánkban.

Fotó: Kovács Liliána

Tűzgyújtási tilalom: több hektárnyi tarló pusztult el Baranya vármegyében

Az országos tűzgyújtási tilalom elrendelésének köze lehet az elmúlt napokban tapasztalt tarlótüzekhez is, amellett, hogy csütörtökig másodfokú hőségriasztás is érvényben van. Baranya vármegyében nyolc napon belül három tarlótűz is pusztított.

Gerényes külterületén csaptak fel a lángok

Július 13-án délután jött a hír: több hektárnyi területen ég a tarló Gerényes külterületén. A több megyéből érkező tűzoltó csapatok (Dombóvárról, Komlóról, Sásdról, Pécsről és Kaposvárról) rendkívül hamar kezelni tudták a szituációt, a munkagépekkel elzárták a lángok útját, valamint megfékezték a tűz továbbterjedését a közeli erdőre. Kiérkezésünkkor már javában zajlottak az utómunkálatok, a még izzó részeket oltották a szakemberek.