Összefoglaló

2 órája

Dráma a 6-os úton: vadgázolás, súlyos karambol és teljes útzár bénította a forgalmat

Sűrű hetet zártak a baranyai rendőrök és katasztrófavédők: több közúti baleset, eltűnés és viharkár is nehezítette a napokat. A legnagyobb figyelmet a 6-os út forgalmát érintő karambolok kapták, amelyeknél sérülések is történtek.

Jusztin Levente

Sajnos csúnya balesettel indult a hét Baranya vármegyében: hétfő hajnalban Pécsvárad térségében, a 6-os úton egy Renault-kisbusz vadat gázolt el. Az ütközés következtében jelentős mennyiségű törmelék szóródott szét az úttesten, a hatóságok hosszasan dolgoztak a helyszínen, hogy helyreállítsák a forgalmat. Ugyanezen a napon a Szigetvári Rendőrkapitányság körözést adott ki egy 15 éves lány, Albert Kitti Klaudia eltűnése miatt. A fiatal augusztus 17-én tűnt el, a rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, azonnal jelezze a hatóságoknak.

6-os út
Több baleset is történt: 6-os úton, Komlón, de a vihar is lecsapott

Csütörtök reggel újabb baleset történt a 6-os főút nagypalli elágazásánál. Egy személyautó, benne négy utassal, és egy kosaras autó ütközött össze. A forgalom félpályán haladt a vizsgálat ideje alatt. Az ütközésben egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Nem csak a 6-os úton történt baleset

Pénteken Harkányban villám csapott egy hatalmas fenyőbe az Ady Endre utcában. A becsapódástól a faágak egy parkoló autóra zuhantak, amely jelentősen megsérült. A helyszínre riasztott tűzoltók láncfűrésszel távolították el az akadályt, szerencsére személyi sérülés nem történt. A vihart Szentlőrincen is hatalmas robaj kísérte, de ott komolyabb kárról nem érkezett hír. Ugyanezen a napon azonban Pécsen két autó ütközött a Faludi Ferenc utca és a 6-os út kereszteződésében. A baleset oka az elsőbbség meg nem adása volt, egy ember könnyebb sérülésekkel úszta meg az esetet. Érdekesség, hogy röviddel korábban ugyanitt két férfit bűncselekmény gyanúja miatt bilincsben állítottak elő, így a helyszínen több rendőrautó is tartózkodott.

Szombaton Komlón, a Jó szerencsét utcában történt ütközés: egy furgon és egy személyautó hajtott egymásba, feltehetően az elsőbbségi szabályok megszegése miatt. A helyszínre érkező mentők egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Vasárnap délelőtt a pécsi Zsolnay Vilmos út és a Mohácsi út találkozásánál alakult ki jelentős forgalmi torlódás, amikor egy busz és egy kisteherautó ütközött össze az útfelújítás alatt álló szakaszon. A buszon egy utas könnyebben megsérült, a forgalmat félpályán engedték. Ugyanezen a napon Pécsen, a Fenyő utcában két használaton kívüli autó gyulladt ki, a körülöttük lévő száraz növényzet is lángra kapott. A tűzoltók gyorsan megfékezték a tüzet, így a lángok nem terjedtek tovább. 

Délután pedig öt óra körül közlekedési baleset történt Vokány és Siklós között – tájékoztatta lapunkat a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy motoros egy kerékpárost előzött, amikor eddig tisztázatlan okból elesett. Úgy tudjuk, hogy a sofőrt a mentők súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Olvasóink elmondása szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A rendőrség a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat elterelték. Az útzár néhány órával később megszűnt, a közlekedés ismét zavartalanul halad.

 

