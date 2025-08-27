augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzasztó ez a nap

1 órája

80 éves férfi balesetezett Mohács felé a versendi elágazásnál − hírt kaptunk az állapotáról

Címkék#Baranya vármegye#szalmabála#személyautó#Mohács#Országos Mentőszolgálat#teherautó

Szörnyű baleset történt szerda délután.

Bama.hu
80 éves férfi balesetezett Mohács felé a versendi elágazásnál − hírt kaptunk az állapotáról

Ijesztő baleset rázta meg Baranyát szerdán.

Forrás: Facebook/Sebességmérés Baranya/Minden ami közlekedés csoport

Egy személyautó és egy szalmabálákat szállító teherautó ütközött össze a Baranya vármegyei Versend térségében szerda délután. Az érintett útszakaszon jó ideig teljes útzár volt érvényben. Információink szerint az autót vezető sofőr kisebb sérüléseket szenvedett, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk.

Az OMSZ kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu