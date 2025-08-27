80 éves férfi balesetezett Mohács felé a versendi elágazásnál − hírt kaptunk az állapotáról

Egy személyautó és egy szalmabálákat szállító teherautó ütközött össze a Baranya vármegyei Versend térségében szerda délután. Az érintett útszakaszon jó ideig teljes útzár volt érvényben. Információink szerint az autót vezető sofőr kisebb sérüléseket szenvedett, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk.