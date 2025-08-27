Borzasztó ez a nap
1 órája
80 éves férfi balesetezett Mohács felé a versendi elágazásnál − hírt kaptunk az állapotáról
Szörnyű baleset történt szerda délután.
Ijesztő baleset rázta meg Baranyát szerdán.
Forrás: Facebook/Sebességmérés Baranya/Minden ami közlekedés csoport
Egy személyautó és egy szalmabálákat szállító teherautó ütközött össze a Baranya vármegyei Versend térségében szerda délután. Az érintett útszakaszon jó ideig teljes útzár volt érvényben. Információink szerint az autót vezető sofőr kisebb sérüléseket szenvedett, állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk.
2 órája
Tragikus szerda: szalmabálákat szállító teherautó és személygépkocsi ütközött Mohács felé
Az OMSZ kommunikációs szervezője, Magyar Luca Zsuzsanna megkeresésünkre elárulta, hogy a helyszínről egy 80 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársai kórházba.
