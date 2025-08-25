Koccanás
1 órája
A forgalmas főúton ütköztek, baleset zavarta a forgalmat hétfő délután
Egy kisebb baleset okozott torlódást hétfőn délután a pécsi 6-os főúton.
A 6-os számú főúton, az Árkád bevásárlóközpont magasságában történt ütközés hétfőn késő délután – tájékoztatta hírportálunkat olvasónk. A forgalmas főúton korábban nagyobb torlódás, dugó alakult ki a baleset következtében, ám jelenleg már zavartalanul halad a forgalom a helyszínen.
