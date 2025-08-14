Aknába esett egy férfi Pécsett – eszméletét vesztette

Aknába esett egy ember Pécsett szerdán – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság weboldala.

A leírás szerint az idős férfi csőtörés miatt akarta elzárni a vizet a családi házának udvarán lévő aknájában, azonban megszédült és fejjel előre a vízóraaknába zuhant. Segélykiáltásait egy szomszéd hallotta meg, ő értesítette a katasztrófavédelmet. A Szent Mór utcai ingatlanhoz a helyi, pécsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték az akkor már eszméletét vesztett férfit és átadták a mentőszolgálatnak. Az egységek ezután elzárták a vizet és áramtalanították az ingatlant.