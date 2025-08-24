augusztus 24., vasárnap

Baj van

55 perce

Autó ütközött busszal Pécsen, egyre nagyobb a dugó!

A navigációs applikáció szerint lépésben lehet haladni a környéken. Érdemes kerülni.

Bama.hu
20240128 Pécs A helyi közlekedés a Tüke Busz, valamint a Volán távolsági autóbusz sofőrjei egyaránt kétnapos sztrájkoltak. Fotó: Laufer László ll Dunántúli Napló

Fotó: Laufer László

A közösségi oldalakon található, meg nem erősített információk szerint a Zsolnay Vilmos út és a Mohácsi út találkozásánál autó ütközött busszal. A helyszín környékén amúgy is útszűkület van közművek építése miatt, így a vasárnapi gyérebb forgalom ellenére komolyabb fennakadásra lehet itt számítani. Olvasóinktól úgy tudjuk, hogy rendőr és mentő is érkezett a helyszínre. Félpályán halad a forgalom.

Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, amint információval szolgálnak, frissítjük a cikkünket. 

 

