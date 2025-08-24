Autó ütközött busszal Pécsen, egyre nagyobb a dugó!

A közösségi oldalakon található, meg nem erősített információk szerint a Zsolnay Vilmos út és a Mohácsi út találkozásánál autó ütközött busszal. A helyszín környékén amúgy is útszűkület van közművek építése miatt, így a vasárnapi gyérebb forgalom ellenére komolyabb fennakadásra lehet itt számítani. Olvasóinktól úgy tudjuk, hogy rendőr és mentő is érkezett a helyszínre. Félpályán halad a forgalom.

Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, amint információval szolgálnak, frissítjük a cikkünket.

FRISSÍTÉS:

A baleset a Zsolnay Vilmos út 49. előtt történt, éppen ott, ahol útfelújítási munkák zajlanak. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy busz és egy kisteherautó ütközött.

A buszon egy fő sérült meg könnyebben tudomásunk szerint.