1 órája
Autó ütközött busszal Pécsen, egyre nagyobb a dugó!
A navigációs applikáció szerint lépésben lehet haladni a környéken. Érdemes kerülni.
20240128 Pécs A helyi közlekedés a Tüke Busz, valamint a Volán távolsági autóbusz sofőrjei egyaránt kétnapos sztrájkoltak. Fotó: Laufer László ll Dunántúli Napló
Fotó: Laufer László
A közösségi oldalakon található, meg nem erősített információk szerint a Zsolnay Vilmos út és a Mohácsi út találkozásánál autó ütközött busszal. A helyszín környékén amúgy is útszűkület van közművek építése miatt, így a vasárnapi gyérebb forgalom ellenére komolyabb fennakadásra lehet itt számítani. Olvasóinktól úgy tudjuk, hogy rendőr és mentő is érkezett a helyszínre. Félpályán halad a forgalom.
Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, amint információval szolgálnak, frissítjük a cikkünket.
FRISSÍTÉS:
A baleset a Zsolnay Vilmos út 49. előtt történt, éppen ott, ahol útfelújítási munkák zajlanak. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy busz és egy kisteherautó ütközött.
A buszon egy fő sérült meg könnyebben tudomásunk szerint.