Mi történhetett?
6 órája
Baleset az autópályán Kozármisleny térségében – az árokban kötött ki egy autó
Lesodródott az útról egy autós.
Az árokban kötött ki egy autós.
Forrás: Katasztrófavédelem
Letért az útról és az autópálya melletti árokba hajtott egy személyautó szerda délután az M60-as autópályán – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja.
Baleset az autópályán
Az autós Kozármisleny térségében haladt, eddig ismeretlen okokból azonban elhagyta az útburkolatot és az árokban kötött ki. A kocsiban egyedül utazó sofőr ki tudott szállni a járművéből, a pécsi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közösen hozták fel az árokból.
