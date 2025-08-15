augusztus 15., péntek

Mi történhetett?

26 perce

Lesodródott az útról egy autós.

Bama.hu
Baleset az autópályán Kozármisleny térségében – az árokban kötött ki egy autó

Az árokban kötött ki egy autós.

Forrás: Katasztrófavédelem

Letért az útról és az autópálya melletti árokba hajtott egy személyautó szerda délután az M60-as autópályán – számolt be róla a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja. 

Baleset az autópályán

Az autós Kozármisleny térségében haladt, eddig ismeretlen okokból azonban elhagyta az útburkolatot és az árokban kötött ki. A kocsiban egyedül utazó sofőr ki tudott szállni a járművéből, a pécsi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közösen hozták fel az árokból. 

 

