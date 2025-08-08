Nem az első
Ilyen nincs! Már megint baj történt a baranyai halálkanyarban
Baleset történt péntek délután a Görcsöny és Keresztespuszta közötti nagy kanyarban - jelezték arra közlekedő olvasóink. Az eset kapcsán óvatos haladásra, körültekintő vezetésre szólítanak fel. Az óvatosság valóban indokolt, mert ezen a szakaszon már több baleset is történt idén és a korábbi években.
A baleset kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletét, amint részletes beszámolót kapunk tőlük, frissítjük hírünket.
