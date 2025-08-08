augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem az első

29 perce

Ilyen nincs! Már megint baj történt a baranyai halálkanyarban

Címkék#baleset#baj#délután#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Görcsöny#ügyelet

Bama.hu
Ilyen nincs! Már megint baj történt a baranyai halálkanyarban

Baleset történt péntek délután a Görcsöny és Keresztespuszta közötti nagy kanyarban - jelezték arra közlekedő olvasóink. Az eset kapcsán óvatos haladásra, körültekintő vezetésre szólítanak fel. Az óvatosság valóban indokolt, mert ezen a szakaszon már több baleset is történt idén és a korábbi években.

A baleset kapcsán megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletét, amint részletes beszámolót kapunk tőlük, frissítjük hírünket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu