Ilyen nincs! Már megint baj történt a baranyai halálkanyarban

Baleset történt péntek délután a Görcsöny és Keresztespuszta közötti nagy kanyarban - jelezték arra közlekedő olvasóink. Az eset kapcsán óvatos haladásra, körültekintő vezetésre szólítanak fel. Az óvatosság valóban indokolt, mert ezen a szakaszon már több baleset is történt idén és a korábbi években.