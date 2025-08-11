augusztus 11., hétfő

Reggeli borzalom

12 órája

Hajnali rémálommal indul a hét – villanyoszlopot döntött egy autós Mohácson (FOTÓK)

Beindult a hét, de nem úgy, ahogy szerettünk volna.

Bama.hu
Hajnali rémálommal indul a hét – villanyoszlopot döntött egy autós Mohácson (FOTÓK)

Eddig tisztázatlan okokból lesodródott az útról és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Mohácson, Újváros térségében. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom. 

Reggeli szerencsétlenség Mohácson.

Egy helyszínen tartózkodó olvasónk elmondása szerint munkába tarthatott az illető, aki lesodródott autójával az útról, nagyjából 6 óra körül.

A hatóságok már a helyszínen.

 

Félpályán halad a forgalom.

 

 

