12 órája
Hajnali rémálommal indul a hét – villanyoszlopot döntött egy autós Mohácson (FOTÓK)
Beindult a hét, de nem úgy, ahogy szerettünk volna.
Eddig tisztázatlan okokból lesodródott az útról és villanyoszlopnak ütközött egy személyautó Mohácson, Újváros térségében. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom.
Egy helyszínen tartózkodó olvasónk elmondása szerint munkába tarthatott az illető, aki lesodródott autójával az útról, nagyjából 6 óra körül.
