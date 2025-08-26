Súlyos
Baleset történt – Legközelebb ki lesz a biciklisek áldozata a sétálóutcában?
Nem játék, de a száguldozás megy. És most itt az újabb baleset.
A pécsi sétálóutcában, a Ferencesek utcájában történt baleset, amit az olvasóink jeleztek lapunknak. A szemtanúk szerint két rendőrautó és egy mentő is érkezett a helyszínre, a rendőrök egy futárt kérdezgettek.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy egy biciklis haladt a Széchenyi tér felől az utcában, és nem vette észre a 76 éves asszonyt, akit elütött. A nő megsérült, a mentők kórházba szállították. Lapunk információi szerint az asszony súlyosan sérült, eltört a karja.
