Fekete nap: balesetek, autórongálás és egy szívszorító történet

Mohácson egy busz és egy személyautó találkozott össze a Busó-körforgalom közelében, szerencsére személyi sérülés nem történt.

A délutáni, kora esti órákban aztán Pécsen szabadult el a pokol: először egy nyergesvontató döntött villanyoszlopot Pécs-Vasason, majd egy kamion és egy személyautó ütközött össze a Zsolnay Vilmos utcában.

Árokba hajtott, majd fejtetőre borult egy személyautó tegnap délelőtt a Mohács és Kölked közötti útszakaszon − számolt be róla a katasztrófavédelem. A kocsiban csak a sofőr utazott, nem sérült meg a balesetben, önerejéből kiszállt még a tűzoltók kiérkezése előtt. A mohácsi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították és áramtalanították a járművet.

A kék hírek közül a legrosszabb maradt a végére, ugyanis elgázoltak egy biciklist a Kürt utcában − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszínre mentő is érkezett, úgy értesültünk a helyszíni beszámolókból, hogy a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, vélhetően csonttörése van. Állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, ahonnan megerősítették információinkat.

Tanulságos történetét mesélte el olvasónk

Egy szentlőrinci férfi mesélte el tanulságos történetét lapunknak dühödten és szomorúan. Olvasónk a helyi Penny közelében talált vérző fejjel a földön fekve egy gyalogost, akiről kiderült, hogy egy idős, 86 éves férfi. Nem volt részeg, nem kábítószerezett, csupán elesett és nem tudott felállni, mégsem segített neki senki a forgalmas útszakaszon. A történet szívszorító része pedig csak ezután következett, amikor megérkezett az idős bácsi 70 éves élettársa is a helyszínre, ugyanis érezte, hogy baj történhetett.