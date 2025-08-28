38 perce
Fekete nap: balesetek, autórongálás és egy szívszorító történet
Nem ez volt 2025 legszebb napja. Baleseti hírek és egyéb megrázó események Baranya vármegyében – sajnos volt mit feljegyeznünk!
Egyre több és több a kék hír országszerte.
Forrás: MW/Illusztráció
Mozgalmasra sikeredett a hatóságok és ezáltal a mi napunk is Baranyában: baleseti hírek, egy autókkal közösülő pécsi férfi és egy szívszorító történet is jutott vármegyénknek szerdára. Szedjük pontokba az eseményeket.
Baleseti hírek Baranya vármegyében
Sajnos baleset hírek sokasága volt jellemző a szerdai napra. Először egy Mecsekszabolcson történt motorosbaleset kapcsán kaptunk információkat, melyről sajnos kiderült, hogy a motoros súlyos sérüléseket szenvedett.
Ezt követően egy 80 éves férfi hajtott bele hátulról egy szalmabálákat szállító teherautóba Versend térségében, szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta az esetet.
80 éves férfi balesetezett Mohács felé a versendi elágazásnál − hírt kaptunk az állapotáról
Mohácson egy busz és egy személyautó találkozott össze a Busó-körforgalom közelében, szerencsére személyi sérülés nem történt.
A délutáni, kora esti órákban aztán Pécsen szabadult el a pokol: először egy nyergesvontató döntött villanyoszlopot Pécs-Vasason, majd egy kamion és egy személyautó ütközött össze a Zsolnay Vilmos utcában.
Árokba hajtott, majd fejtetőre borult egy személyautó tegnap délelőtt a Mohács és Kölked közötti útszakaszon − számolt be róla a katasztrófavédelem. A kocsiban csak a sofőr utazott, nem sérült meg a balesetben, önerejéből kiszállt még a tűzoltók kiérkezése előtt. A mohácsi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították és áramtalanították a járművet.
A kék hírek közül a legrosszabb maradt a végére, ugyanis elgázoltak egy biciklist a Kürt utcában − tudtuk meg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszínre mentő is érkezett, úgy értesültünk a helyszíni beszámolókból, hogy a 30 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, vélhetően csonttörése van. Állapotáról az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) érdeklődtünk, ahonnan megerősítették információinkat.
Tanulságos történetét mesélte el olvasónk
Egy szentlőrinci férfi mesélte el tanulságos történetét lapunknak dühödten és szomorúan. Olvasónk a helyi Penny közelében talált vérző fejjel a földön fekve egy gyalogost, akiről kiderült, hogy egy idős, 86 éves férfi. Nem volt részeg, nem kábítószerezett, csupán elesett és nem tudott felállni, mégsem segített neki senki a forgalmas útszakaszon. A történet szívszorító része pedig csak ezután következett, amikor megérkezett az idős bácsi 70 éves élettársa is a helyszínre, ugyanis érezte, hogy baj történhetett.
Szívszorító: 70 éves párja indult 86 éves élettársa keresésére, aki vérző fejjel feküdt a járdán Baranyában
Aki miatt mi kérünk elnézést
Újra lecsapott a pécsi férfi, aki 2017 óta többször is megrongált és szexuális viszonyt létesített több autóval is. A különös vágyait más tulajdonán kielégítő férfi 2018-ban felfüggesztettet, 2020-ban közmunkát kapott a Pécsi Járásbíróságtól, harmadszorra pedig egy év négy hónap börtönbüntetést, aminek a végrehajtását két évre felfüggesztették. A férfi egyik esetben sem vitatta a bűnösségét.