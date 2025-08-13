Megint áll a bál: két férfit állítottak elő a Centrum parkolóban (VIDEÓ)

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, kedden este nagyjából 23 óra körül négy rendőrautó is kivonult Pécs belvárosában, a Centrum parkolóhoz. Olvasónk beszámolója szerint verekedés történhetett, amelynek végül a hatóságok vetettek véget.

Balhé Pécsen, a szokásos helyen

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy a rendőrök két férfit állítottak elő a rendőrkapitányságra, majd kihallgatták őket gyanúsítottként. Garázdaság elkövetése miatt nyomoz ellenük a Pécsi Rendőrkapitányság.

A hatóságok tehát hamar cselekedtek az újabb balhé során. A Centrum parkoló továbbra is a város egyik szégyenfoltja, hiába tesznek meg mindent a rendőrök azért, hogy kordában tartsák az itt ólálkodó fura embereket, kéregetőket és agresszív alakokat.