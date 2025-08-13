Balhés éjszaka Pécsen − rendőrök lepték el a Centrum parkolót (VIDEÓ)

Kedd éjszaka, nagyjából 23 óra 30 perc környékén érkezett olvasónktól a jelzés, hogy több rendőrautó lepte el a pécsi belvárost, azon belül is a Centrum parkolót.

Egyelőre pontos információink nincsenek, de egy szemtanútól úgy értesültünk, hogy a Kossuth téren kezdődhetett egy balhé, amely végül a Centrum parkolóban zárult le.