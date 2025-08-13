Bama.hu videó
40 perce
Balhés éjszaka Pécsen − rendőrök lepték el a Centrum parkolót (VIDEÓ)
Kedd éjszaka érkezett a bejelentés. Verekedésről lehet szó?
Újra a Centrum parkolóban akadtak gondok.
Forrás: Olvasói fotó
Kedd éjszaka, nagyjából 23 óra 30 perc környékén érkezett olvasónktól a jelzés, hogy több rendőrautó lepte el a pécsi belvárost, azon belül is a Centrum parkolót.
Egyelőre pontos információink nincsenek, de egy szemtanútól úgy értesültünk, hogy a Kossuth téren kezdődhetett egy balhé, amely végül a Centrum parkolóban zárult le.
Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
