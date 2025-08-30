Éjszakai hajsza − olvasónk segített rendőrkézre keríteni a bűnözőt (VIDEÓ)

Újabb balhé Pécsen: mozgó járműbe rúgott bele egy férfi az Árkád bevásárlóközpontnál. Információink szerint csütörtök éjszaka 22 óra után történt az eset. Egy nagyobb társaság egyik tagja eddig ismeretlen okokból belerúgott és ezzel kárt tett egy fehér autóba Pécs belvárosában. A férfi vélhetően valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt lehetett.

Újabb balhé Pécsen: behorpadt egy autó oldala az erős rúgásoktól.

Forrás: Olvasói fotó

Olvasónk a szuperhős szerepébe bújt

Épp arra járt egy olvasónk is, aki szemtanúja volt a történéseknek, és a nyomába eredt a rongálást elkövető férfinek, akit a rendőrök kiérkezéséig sikerült is feltartóztatnia. A tettes menekülés közben kukákat is felrúgott az Anna utcában. Az akció végül a Szentágothai János sétánynál ért véget, ahova négy rendőrautó érkezett ki.

Természetesen megszólaltattuk magát a hőst is: ritka manapság, hogy valakinek ekkora lélekjelenléte legyen

Nem mindennapi dolog, ha valaki képes úgy odalépni egy ismeretlenhez, hogy valóban segít, amikor a legnagyobb szükség van rá. Sokan inkább elfordítják a fejüket, mert hiányzik a bátorság vagy félnek a következményektől. Pedig emberi kötelességünk egymáson segíteni még akkor is, ha ez kockázattal jár. Az igazi erő abban mutatkozik meg, amikor valaki nem a saját biztonságát helyezi előtérbe, hanem vállalja, hogy testi épségét, akár életét is veszélyezteti azért, hogy egy másik embernek esélyt adjon. Mert minden bűnügy mögött ott van egy emberi sors, és minden tettünkkel formáljuk a világot, amelyben élünk.

Ezúton is gratulálunk ahhoz, hogy nem futamodott meg és segített a bűnöst rendőrkézre keríteni.

Az esettel kapcsolatban természetesen megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Éjszakai balhé Pécsen

Úgy tűnik, hogy nem múlik el éjszaka valamiféle rendőrségi akció nélkül a baranyai megyeszékhelyen. Szerda éjszakára is jutott egy balhé Pécsen, akkor a Felsőmalom utca végéhez vonult ki nagy erőkkel a rendőrség, akiktől megtudtuk, hogy egy ordítozó és kukákat döntögető férfivel szemben intézkedtek.