Annyi biciklis baleset történt, hogy az már a baranyai zsaruknak is sok

Mint írták, az elmúlt héten egyazon napon három olyan biciklis baleset is történt, amelyben kerékpárosok szenvedtek könnyebb és súlyos sérüléseket. Ismertetésük szerint az egyik esetben egy figyelmetlen autós – aki nem látott ki megfelelően a járművéből, ráadásul hangosan hallgatott zenét – kanyarodása közben elsodort egy kerékpárost, aki az esés következtében válltörést szenvedett. Társa hiába próbált jelezni az autósnak, ő nem is észlelte az eseményt és továbbhajtott.

A biciklis közlekedés is veszélyes üzem! Fotó: BVMRFK

Úgy folytatták: a másik baleset okozója feltehetően maga a kerékpáros volt, aki figyelmetlensége következtében áttért a szemközti sávba, éppen egy érkező gépkocsi elé, melynek vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést.

A harmadik kerékpárosnak egy autós nem adta meg az elsőbbséget, és hátsó kerekének ütközve okozott könnyebb sérülést a bringásnak.

Biciklis és rolleres biciklis is ütközött egymással

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság arra hívta fel a figyelmet, hogy egy negyedik baleset is történt az említett időszakban, amelynek során rolleres és kerékpáros találkozott szerencsétlenül. A rollerrel közlekedő fiatal nem előre, hanem valamilyen okból lefelé nézett, és nekiütközött a szemből érkező kerékpárosnak. Mindketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Mind a négy baleset bekövetkezéséhez nagyban járult hozzá a közlekedők figyelmetlensége, valamint a védőeszközök használatának hiánya. A baranyai főkapitányság arra figyelmeztetett: sokan még mindig nem értik, hogy a közúti közlekedés veszélyes üzem, s így teljes odafigyelést igényel minden közlekedésben részt vevő részéről.