Letépték a csipogót
1 órája
Biztonsági kamera rögzítette Pécsen: boltban garázdálkodnak a feltételezett tolvajok
Egy pécsi Király utcai ruházati üzlet munkatársai posztolták közösségi oldalukon, miszerint néhány illető letépve egyes ruhadarabokról a csipogót, fizetés nélkül távozott a boltból –az esetet az üzlet biztonsági kamerarendszere is rögzítette, néhány felvételt közzé is tettek ezekből. A poszt itt érhető el.
Az ügyben kérdéssel fordultunk a rendőrséghez: történt-e be-, vagy feljelentés, ha igen, hogy áll az eljárás? Válaszuk esetén jelentkezünk a frissítéssel.
