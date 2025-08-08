Biztonsági kamera rögzítette Pécsen: boltban garázdálkodnak a feltételezett tolvajok

Egy pécsi Király utcai ruházati üzlet munkatársai posztolták közösségi oldalukon, miszerint néhány illető letépve egyes ruhadarabokról a csipogót, fizetés nélkül távozott a boltból –az esetet az üzlet biztonsági kamerarendszere is rögzítette, néhány felvételt közzé is tettek ezekből. A poszt itt érhető el.

Az ügyben kérdéssel fordultunk a rendőrséghez: történt-e be-, vagy feljelentés, ha igen, hogy áll az eljárás? Válaszuk esetén jelentkezünk a frissítéssel.