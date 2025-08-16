Biztosan nem gondolnád, hogy nyolc ügyben is körözik ezt a világító szemű fiatalembert

Tekintélyes bűnlajstroma miatt nyolc különböző ügy miatt is körözést és elfogatóparancsot adtak ki a pécsi születésű fiatalember, Horváth Ruben István ellen.

Horváth Ruben István

Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

A mindössze 21 éves férfi ellen az első hatósági intézkedést kábítószer birtoklása miatt adták ki tavaly májusban. Bűnlajstromára azóta többszöri garázdaság és testi sértés is felkerült, amelyek kapcsán nem csak Magyarországon keresi a rendőrség, a körözését egész Európára kiterjesztették.