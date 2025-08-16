augusztus 16., szombat

Pécsi születésű

2 órája

Biztosan nem gondolnád, hogy nyolc ügyben is körözik ezt a világító szemű fiatalembert

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Horváth Balázs

Tekintélyes bűnlajstroma miatt nyolc különböző ügy miatt is körözést és elfogatóparancsot adtak ki a pécsi születésű fiatalember, Horváth Ruben István ellen.

Horváth Ruben István
Horváth Ruben István
Fotó: police.hu / Forrás:  police.hu

A mindössze 21 éves férfi ellen az első hatósági intézkedést kábítószer birtoklása miatt adták ki tavaly májusban. Bűnlajstromára azóta többszöri garázdaság és testi sértés is felkerült, amelyek kapcsán nem csak Magyarországon keresi a rendőrség, a körözését egész Európára kiterjesztették.

 

