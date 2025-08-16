Pécsi születésű
49 perce
Biztosan nem gondolnád, hogy nyolc ügyben is körözik ezt a világító szemű fiatalembert
Illusztráció.
Forrás: MW
Fotó: Horváth Balázs
Tekintélyes bűnlajstroma miatt nyolc különböző ügy miatt is körözést és elfogatóparancsot adtak ki a pécsi születésű fiatalember, Horváth Ruben István ellen.
A mindössze 21 éves férfi ellen az első hatósági intézkedést kábítószer birtoklása miatt adták ki tavaly májusban. Bűnlajstromára azóta többszöri garázdaság és testi sértés is felkerült, amelyek kapcsán nem csak Magyarországon keresi a rendőrség, a körözését egész Európára kiterjesztették.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre