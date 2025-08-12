18 órája
Brutális tűz Pécsen: az egész városból látszik a füstfelhő – (GALÉRIA+VIDEÓ)
Füstfelhő borítja Pécset, ismét ég a szemétlerakó.
Fotó: Löffler Péter
Ismét lángra kapott a szemétlerakó Pécsen, a Bogádi úton. A füstfelhő majdnem az egész városból látszik. A katasztrófavédelemtől megtudtuk, 4 tűzoltóautó küzd a lángokkal.
A közelmúltban már meggyűlt a baja a lánglovagoknak ezzel a szemétteleppel.
Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz
Amint többet megtudunk, frissítjük cikkünket.
Frissítés (21.15)
A katasztrófavédelem honlapján részleteket osztott meg a tűzesetről:
Tűz ütött ki Pécs külterületén, a Bogádi úton. Bálázott műanyag hulladék ég mintegy háromszáz-négyszáz négyzetméteren. A pécsi és a komlói hivatásos, valamint a palkonyai önkéntes tűzoltók egy pécsi és egy komlói vízszállító jármű segítségével oltják a lángokat.
Frissítés (21:24)
Olvasónk a helyszínről arról számolt be, hogy információ szerint nincs elegendő víz, ezért lassan halad az oltás, akár hajnalig is eltarthatnak a munkálatok.