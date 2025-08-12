Brutális tűz Pécsen: az egész városból látszik a füstfelhő – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Ismét lángra kapott a szemétlerakó Pécsen, a Bogádi úton. A füstfelhő majdnem az egész városból látszik. A katasztrófavédelemtől megtudtuk, 4 tűzoltóautó küzd a lángokkal.

A közelmúltban már meggyűlt a baja a lánglovagoknak ezzel a szemétteleppel.