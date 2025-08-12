augusztus 12., kedd

Lángokban a szeméttelep

46 perce

Címkék#város#kolléga#lánglovag#Bogádi út#füstfelhő#szeméttelep#katasztrófavédelem

Füstfelhő borítja Pécset, ismét ég a szemétlerakó.

Bama.hu
Brutális tűz Pécsen: az egész városból látszik a füstfelhő – (GALÉRIA+VIDEÓ)

Fotó: Löffler Péter

Ismét lángra kapott a szemétlerakó Pécsen, a Bogádi úton. A füstfelhő majdnem az egész városból látszik. A katasztrófavédelemtől megtudtuk, 4 tűzoltóautó küzd a lángokkal. 

A közelmúltban már meggyűlt a baja a lánglovagoknak ezzel a szemétteleppel.

Ijesztő látvány: Pécs több pontjáról is látható volt a hatalmas kedd esti tűz

Amint többet megtudunk, frissítjük cikkünket. 

Frissítés (21.15)

A katasztrófavédelem honlapján részleteket osztott meg a tűzesetről:

Tűz ütött ki Pécs külterületén, a Bogádi úton. Bálázott műanyag hulladék ég mintegy háromszáz-négyszáz négyzetméteren. A pécsi és a komlói hivatásos, valamint a palkonyai önkéntes tűzoltók egy pécsi és egy komlói vízszállító jármű segítségével oltják a lángokat.

Frissítés (21:24)

Olvasónk a helyszínről arról számolt be, hogy információ szerint nincs elegendő víz, ezért lassan halad az oltás, akár hajnalig is eltarthatnak a munkálatok. 
 

 

radio1gong.huhirfm.hu