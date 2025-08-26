Budapest felé mennél az autópályán? Az most problémás lesz

Egy nyerges vontató és egy teherautó ütközött össze az M6-os autópálya 17-es kilométerszelvényénél, a XXII. kerület térségében.

A teherautó vezetőjét a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járműből. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.