Budapest felé mennél az autópályán? Az most problémás lesz

Baleset történt az M6-oson – a tűzoltók feszítővágóval emelték ki az egyik jármű vezetőjét.

Egy nyerges vontató és egy teherautó ütközött össze az M6-os autópálya 17-es kilométerszelvényénél, a XXII. kerület térségében. 

A teherautó vezetőjét a fővárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járműből. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.

 

 

