Nem jár büntetőpont ezért az óriási felelőtlenségért, de jókora bírság igen (VIDEÓ)

Olvasónktól kaptuk azt a közlekedési videót, amelyet utasként készített egy motorosról és annak utasáról. A hátul ülő hölgy bukósisak nélkül utazott Erdősmecske kanyargós útjainál, mindezt ráadásul viharban. Az hagyján, hogy a KRESZ szerint utasként is tilos motoron bukósisak nélkül utazni, de óriási felelőtlenség is.

A motorosok mindig az autósokat szidják, hogy nem figyelnek rájuk, majd látunk egy ilyen esetet. Több alázat kellene az utakon, mert egy ilyen felelőtlenségből komolyabb baj is történhet. Ha motorral esel, mindig te húzod a rövidebbet, mindegy, hogy ki volt a hibás...

− írta olvasónk videója mellé.

Bár büntetőpont nem jár érte, a szabálysértés súlyosságától és a közlekedés helyszínétől függően a bírság összege a következő: