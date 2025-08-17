Ketten is bedőltek a csalónak, több mint 30 milliójuk bánta

A Pécsi Járásbíróság 2025. augusztus 15-én elrendelte egy csaló pécsi férfi letartóztatását egy hónapra jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.

Soha vissza nem térő befektetési ajánlatokkal kopogtatott a csaló Pécsen

Fotó: MW / Forrás: MW

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi, mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére, vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12. napján a pénzügyi gazdasági társaság felmondta.

A gyanúsított 2024. év elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa, mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.

E tevékenysége keretében úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30 500 000 forint kárt okozott.

A nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumok kerültek lefoglalásra a gyanúsított lakóhelyén.

A csaló férfi büntetett előéletű, már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel

A gyanúsított büntetett előéletű, alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, meghamisításával, vagy elrejtésével igyekezne a bizonyítási eljárást megnehezíteni, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.