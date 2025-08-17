augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Letartóztatás

35 perce

Ketten is bedőltek a csalónak, több mint 30 milliójuk bánta

Címkék#csalás#törvény#letartóztatás

Jól fialó befektetést ajánlott hiszékeny embereknek a csaló férfi, aki egy gazdasági társaság képviselőjeként férkőzött bizalmukba. Lefülelték, és a Pécsi Járásbíróság elrendelte a csaló letartóztatását.

Kaszás Endre
Ketten is bedőltek a csalónak, több mint 30 milliójuk bánta

A kép illusztráció

Fotó: Török János

A Pécsi Járásbíróság 2025. augusztus 15-én elrendelte egy csaló pécsi férfi letartóztatását egy hónapra jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.

Soha vissza nem térő befektetési ajánlatokkal kopogtatott a csaló Pécsen
Soha vissza nem térő befektetési ajánlatokkal kopogtatott a csaló Pécsen
Fotó: MW / Forrás:  MW

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi, mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére, vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12. napján a pénzügyi gazdasági társaság felmondta. 

A gyanúsított 2024. év elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa, mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.

E tevékenysége keretében úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30 500 000 forint kárt okozott.

A nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumok kerültek lefoglalásra a gyanúsított lakóhelyén.

A csaló férfi büntetett előéletű, már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel

A gyanúsított büntetett előéletű, alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, meghamisításával, vagy elrejtésével igyekezne a bizonyítási eljárást megnehezíteni, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított elsődlegesen szabadlábra helyezése, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést a védőjével együtt, így a határozat nem végleges.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu