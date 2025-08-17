35 perce
Ketten is bedőltek a csalónak, több mint 30 milliójuk bánta
Jól fialó befektetést ajánlott hiszékeny embereknek a csaló férfi, aki egy gazdasági társaság képviselőjeként férkőzött bizalmukba. Lefülelték, és a Pécsi Járásbíróság elrendelte a csaló letartóztatását.
A kép illusztráció
Fotó: Török János
A Pécsi Járásbíróság 2025. augusztus 15-én elrendelte egy csaló pécsi férfi letartóztatását egy hónapra jelentős kárt okozó csalás bűntettének alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított férfi, mint egy gazdasági társaság képviselője, közvetítői szerződéses jogviszonyban állt egy lakás-előtakarékossági tevékenységet végző gazdasági társasággal és közvetítői tevékenységet végzett a Magyar Államkincstár részére. Más értékpapír értékesítésére, vagy egyéb befektetési célú szerződés megkötésére nem volt jogosult. A szerződését 2025. június 12. napján a pénzügyi gazdasági társaság felmondta.
A gyanúsított 2024. év elejétől a szerződés kereteibe nem illeszthető befektetési megállapodásokat kötött magánszemélyekkel, melyekben azt vállalta, hogy a befektetés céljából általa, mint magánszemély által átvett összegeket a gazdasági társaságnál helyezi el azért, hogy a tőke kamatozzon. A megállapodásokban rövid idő alatt a befektetett tőke és igen magas kamat kifizetését vállalta.
E tevékenysége keretében úgy, hogy a megállapodások megkötésekor nem volt lehetősége a pénzösszegeket a pénzügyi gazdasági társaságnál befektetni, sem szándéka, sem lehetősége nem volt a befizetett tőke teljes összege és az ígért kamat megfizetésére, a vele megállapodó eddig felderített két sértett személy részére összesen 30 500 000 forint kárt okozott.
A nyomozás keretében elvégzett házkutatás során további befektetési megállapodásokat igazoló dokumentumok kerültek lefoglalásra a gyanúsított lakóhelyén.
A csaló férfi büntetett előéletű, már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel
A gyanúsított büntetett előéletű, alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök megsemmisítésével, meghamisításával, vagy elrejtésével igyekezne a bizonyítási eljárást megnehezíteni, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el, ezért a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított elsődlegesen szabadlábra helyezése, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentett be fellebbezést a védőjével együtt, így a határozat nem végleges.