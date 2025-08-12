Csőtörés Pécsen − ömlik a víz a Bor utcában (FOTÓK)

Olvasónk jelentése szerint csőtörés van a Pécs-Újhegyen, a Bor utca 84. előtt, így az érintett útszakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok, érdemes kerülni, hogy ne legyen fennakadás.

Jelenleg is dolgoznak a szakemberek a hiba elhárításán.

Forrás: MW