Kerülj, ha tudsz
6 órája
Csőtörés Pécsen − ömlik a víz a Bor utcában (FOTÓK)
Ajánlott kerülni az érintett útszakaszt.
Ráadásul nem is szénsavas.
Olvasónk jelentése szerint csőtörés van a Pécs-Újhegyen, a Bor utca 84. előtt, így az érintett útszakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok, érdemes kerülni, hogy ne legyen fennakadás.
