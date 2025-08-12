augusztus 12., kedd

Kerülj, ha tudsz

47 perce

Csőtörés Pécsen − ömlik a víz a Bor utcában (FOTÓK)

Ajánlott kerülni az érintett útszakaszt.

Bama.hu
Csőtörés Pécsen − ömlik a víz a Bor utcában (FOTÓK)

Ráadásul nem is szénsavas.

Olvasónk jelentése szerint csőtörés van a Pécs-Újhegyen, a Bor utca 84. előtt, így az érintett útszakaszon jelenleg is zajlanak a munkálatok, érdemes kerülni, hogy ne legyen fennakadás. 

Jelenleg is dolgoznak a szakemberek a hiba elhárításán.
Forrás: MW

 

 

