augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Többen kiakadtak, balesetveszélyről beszélnek

3 órája

Gyerekcsíny vagy hatalmas felelőtlenség? − autókat dobáltak meg az egyik baranyai településen

Címkék#balesetveszélyes#vízibomba#gyerekcsíny#bicikli

Az autósok nem találták mókásnak.

Bama.hu
Gyerekcsíny vagy hatalmas felelőtlenség? − autókat dobáltak meg az egyik baranyai településen

Illusztráció.

Forrás: ChatGPT

Olvasónk számolt be róla, hogy két fiatal vízibombával dobálta meg az arra járó autókat Cserkúton, a Bátvölgyi út és a Máli út kereszteződésénél. A dobálást követően biciklivel gyorsan távoztak a helyszínről a gyerekek. Az arra járó autósok nem mókaként fogták fel a dolgot, ez ugyanis roppant balesetveszélyes lehet az autóban ülők számára. 

Nagyon remélem, hogy kiderül, hogy kik voltak, és a szülők komolyan elbeszélgetnek velük, mielőtt nagyobb baj történne − tette hozzá.

Egyszerű gyerekcsíny vagy komoly balesetveszély? Sajnos a baj hamarabb megtörténik mit gondolnánk, ebben a melegben egyébként is többet ér, ha egymást dobálják meg a gyerekek a vízibombákkal. 

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu