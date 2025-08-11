Gyerekcsíny vagy hatalmas felelőtlenség? − autókat dobáltak meg az egyik baranyai településen

Olvasónk számolt be róla, hogy két fiatal vízibombával dobálta meg az arra járó autókat Cserkúton, a Bátvölgyi út és a Máli út kereszteződésénél. A dobálást követően biciklivel gyorsan távoztak a helyszínről a gyerekek. Az arra járó autósok nem mókaként fogták fel a dolgot, ez ugyanis roppant balesetveszélyes lehet az autóban ülők számára.

Nagyon remélem, hogy kiderül, hogy kik voltak, és a szülők komolyan elbeszélgetnek velük, mielőtt nagyobb baj történne − tette hozzá.

Egyszerű gyerekcsíny vagy komoly balesetveszély? Sajnos a baj hamarabb megtörténik mit gondolnánk, ebben a melegben egyébként is többet ér, ha egymást dobálják meg a gyerekek a vízibombákkal.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.