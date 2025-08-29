augusztus 29., péntek

Ijedtség

2 órája

Döbbenetes tűzeset Baranyában: kigyulladt egy mozdony, 31 utast szállítottak le

Címkék#Vokány#rendőrség#villanymozdony

Hatalmas fekete füst szállt a péntek reggeli órákban a bükkösdi vasútállomás környékén. Egy villanymozdony gyulladt ki.

Tóth Viktória
Döbbenetes tűzeset Baranyában: kigyulladt egy mozdony, 31 utast szállítottak le

A kigyulladt mozdony.

Fotó: Olvasói fotó

– Kigyulladt egy mozdony reggel 6:45 körül Bükkösdön! Mentő, tűzoltó autó, rendőrség a helyszínen – kaptuk az információt olvasónktól.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kérdeztük az esetről. Ők tájékoztatták hírportálunkat, hogy a bükkösdi vasútállomáson egy villanymozdony padlólemeze alatt keletkezett tűz, porral oltóval eloltották. Máshova nem terjedt át a tűz. 31 főt szállítottak le a 3 vasúti kocsiból.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, a vasúti forgalom azóta halad.

Hétfőn délelőtt is történt egy hasonló eset, akkor Palkonya és Vokány között műszakilag meghibásodott egy vonat. A helyi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
