Döbbenetes! Vízbe fulladhatott valaki Orfűn (VIDEÓ)

Vasárnap, nem sokkal dél előtt érkezett hírportálunkhoz az információ, miszerint vízbe fulladhatott valaki Baranyában. Úgy tudjuk, hogy egy holttestet emeltek ki az Orfű Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Mint mondták, a rendőrök jelenleg is a helyszínen tartózkodnak, zajlik a szemle. Az Országos Mentőszolgálat pedig arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen a mentők egy 60 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Amint több információnk lesz az üggyel kapcsolatban, beszámolunk róla.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat vasárnap délután, hogy a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, amelynek részleteiről jogszabály engedélyének hiányában további tájékoztatást nem áll módjukban adni.



