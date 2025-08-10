augusztus 10., vasárnap

Nem találunk szavakat

27 perce

Döbbenetes! Vízbe fulladhatott valaki Orfűn

Címkék#halál#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Orfű Pécsi-tó#víz#szemle

Megdöbbentő esetnek lehettek szemtanúi a vasárnap délelőtt Orfűn a strandolók.

Bama.hu
Döbbenetes! Vízbe fulladhatott valaki Orfűn

Az Árnyas Part Szabadstrand, a tragédia valószínűsíthető helyszíne

Forrás: Google maps

Vasárnap, nem sokkal dél előtt érkezett hírportálunkhoz az információ, miszerint vízbe fulladhatott valaki Baranyában. Úgy tudjuk, hogy egy holttestet emeltek ki az Orfű Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Mint mondták, a rendőrök jelenleg is a helyszínen tartózkodnak, zajlik a szemle. Az Országos Mentőszolgálat pedig arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen a mentők egy 60 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Amint több információnk lesz az üggyel kapcsolatban, beszámolunk róla.

 

