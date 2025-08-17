augusztus 17., vasárnap

Ütközés Sárbogárdon

1 órája

Durva baleset: két autóval karambolozott a Pécsre tartó távolsági busz

Címkék#busz#Katasztrófavédelem#személyautó

Ijesztő baleset történt vasárnap délután, melyről először a közösségi médiában, majd a Katasztrófavédelem weboldalán is beszámoltak. Egy Pécs és Győr között közlekedő autóbusz is érintett az esetben.

Kaszás Endre
Durva baleset: két autóval karambolozott a Pécsre tartó távolsági busz

Forrás: Forrás: trafi hunter és útinformációk - Balesetinfo Facebook

A közösségi médiában megjelent hír szerint Sárbogárd belterületén két személyautó és a menetrend szerint Győr és Pécs között közlekedő távolsági autóbusz ütközött vasárnap délután. Információink szerint a Győrből Pécs felé tartó busz lehetett érintett.

Később a Feol.hu és a Katasztrófavédelem is közzétette a hírt. Két személyautó és egy busz ütközött össze Sárbogárdon, az Ady Endre úton, nem sokkal délután 3 óra előtt. Az Ady Endre úton félpályán haladt a forgalom. A Bercsényi utca és a József Attila utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A buszon negyven fő utazott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Eddigi értesüléseink szerint ugyanakkor az ütközésnél szerencsére nem történt komolyabb személyi sérülés.

A balesettel kapcsolatosan megkérdeztük a rendőrség és a Volánbusz illetékeseit, amint részleteket közölnek, megosztjuk olvasóinkkal.

 

