Éjszakai driftelés és balesetveszély Pécs utcáin (VIDEÓ)

Nem mindennapi esetet sikerült rögzítenie a pécsi éjszakában olvasónknak Pécsen, a Kórház tér közelében. Fiatalok driftelnek, és veszélyes manővereket hajtanak végre az érintett területen parkoló autók között, egy, a gyalogosok által is forgalmas részen.

A felvételen is jól látható, hogy több gyalogos is közlekedett errefelé akkor, amikor az ámokfutás történt, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt baleset és tragédia a felelőtlenségből.