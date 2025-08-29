Több helyszínen is zajlik az ámokfutás
2 órája
Éjszakai driftelés és balesetveszély Pécs utcáin (VIDEÓ)
Olvasónktól egy egészen elképesztő videót kaptunk a pécsi éjszakából.
Balesetveszély Pécs utcáin.
Nem mindennapi esetet sikerült rögzítenie a pécsi éjszakában olvasónknak Pécsen, a Kórház tér közelében. Fiatalok driftelnek, és veszélyes manővereket hajtanak végre az érintett területen parkoló autók között, egy, a gyalogosok által is forgalmas részen.
A felvételen is jól látható, hogy több gyalogos is közlekedett errefelé akkor, amikor az ámokfutás történt, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt baleset és tragédia a felelőtlenségből.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre