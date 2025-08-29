augusztus 29., péntek

Több helyszínen is zajlik az ámokfutás

28 perce

Éjszakai driftelés és balesetveszély Pécs utcáin (VIDEÓ)

Címkék#driftelés#balesetveszély#Kórház tér#ámokfutás

Olvasónktól egy egészen elképesztő videót kaptunk a pécsi éjszakából.

Bama.hu
Éjszakai driftelés és balesetveszély Pécs utcáin (VIDEÓ)

Balesetveszély Pécs utcáin.

Nem mindennapi esetet sikerült rögzítenie a pécsi éjszakában olvasónknak Pécsen, a Kórház tér közelében. Fiatalok driftelnek, és veszélyes manővereket hajtanak végre az érintett területen parkoló autók között, egy, a gyalogosok által is forgalmas részen. 

A felvételen is jól látható, hogy több gyalogos is közlekedett errefelé akkor, amikor az ámokfutás történt, csak a szerencsének volt köszönhető, hogy nem történt baleset és tragédia a felelőtlenségből.

 

 

