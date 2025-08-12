Rollerrel előzgetni a 6-oson 100 km/h-val? Fogd meg a söröm! (VIDEÓ)

Nem mindennapi jelenetről töltött fel videót a BpiAutósok közössége a Youtube oldalára. Egy elektromos rolleres körülbelül 90 km/h sebességgel száguldozott a 6-os úton, a felvétel beküldője szerint még előzgetett is amellett, hogy össze vissza váltogatta a sávokat a forgalmas szakaszon.

Szerencsére baleset nem történt, pedig a sofőr folyamatosan egy nagy teljesítményű autó lökhárítója előtt lavírozott, az Audi pedig a követési távolságra fittyet hányva haladt mögötte.