Zajlik a nyomozás: egész Európában keresik a babaarcú pécsi bűnözőt
A 25 éves férfit pénzmosás miatt keresik.
Európai elfogatóparancsot adtak ki egy pécsi férfivel szemben.
A rendőrség körözést adott ki Nikolics Krisztián Rudolf (született: Pécs, 2000. augusztus 5.) ellen. A 25 éves férfi magyar állampolgár, aki ellen a Kecskeméti Járásbíróság rendelt el keresni európai elfogatóparancs alapján.
A körözés oka: pénzmosás bűncselekmény gyanúja a Büntető Törvénykönyv 399. §-a szerint. A körözés elrendelésére 2025. július 16-án került sor.
A hatóságok kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze azt a rendőrség felé.
