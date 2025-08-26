augusztus 26., kedd

Sok van a rovásán

1 órája

Zajlik a nyomozás: egész Európában keresik a babaarcú pécsi bűnözőt

A 25 éves férfit pénzmosás miatt keresik.

Bama.hu
Zajlik a nyomozás: egész Európában keresik a babaarcú pécsi bűnözőt

Európai elfogatóparancsot adtak ki egy pécsi férfivel szemben.

Forrás: MW

A rendőrség körözést adott ki Nikolics Krisztián Rudolf (született: Pécs, 2000. augusztus 5.) ellen. A 25 éves férfi magyar állampolgár, aki ellen a Kecskeméti Járásbíróság rendelt el keresni európai elfogatóparancs alapján.

európai elfogatóparancs
Ránézésre meg se mondanánk, hogy komoly bűnözővel van dolgunk.
Forrás: police.hu

A körözés oka: pénzmosás bűncselekmény gyanúja a Büntető Törvénykönyv 399. §-a szerint. A körözés elrendelésére 2025. július 16-án került sor.

A hatóságok kérik, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelezze azt a rendőrség felé.
Egy megosztással is segíthetjük a rendőrség munkáját.

 

