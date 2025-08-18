augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A rendőrségi körözés kezdetét vette

46 perce

Eltűnt egy 15 éves lány Baranyában – merre jársz Kitti?

Címkék#Albert Kitti Klaudia#rendőrség#Szigetvári Rendőrkapitányság

A rendőrség már gőzerővel keresi a lányt.

Bama.hu
Eltűnt egy 15 éves lány Baranyában – merre jársz Kitti?

Körözést adott ki a Szigetvári Rendőrkapitányság.

Forrás: MW/Illusztráció

A Szigetvári Rendőrkapitányság körözést adott ki Albert Kitti Klaudia eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2010. január 13-án született Szigetváron, eltűnését 2025. augusztus 17-én jelentették, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.

Albert Kitti Klaudia fotóját a rendőrség is megosztotta.
Forrás: police.hu

A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Egy megosztás is segíthet, hogy minél többen lássák a felhívást és hozzájáruljanak a kislány biztonságos hazatéréséhez.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu