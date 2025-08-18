A rendőrségi körözés kezdetét vette
Eltűnt egy 15 éves lány Baranyában – merre jársz Kitti?
A rendőrség már gőzerővel keresi a lányt.
Körözést adott ki a Szigetvári Rendőrkapitányság.
A Szigetvári Rendőrkapitányság körözést adott ki Albert Kitti Klaudia eltűnése kapcsán. A 15 éves lány 2010. január 13-án született Szigetváron, eltűnését 2025. augusztus 17-én jelentették, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.
A hatóságok kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Egy megosztás is segíthet, hogy minél többen lássák a felhívást és hozzájáruljanak a kislány biztonságos hazatéréséhez.
